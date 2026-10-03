Haberler Günaydın Haberleri Safiye Soyman robotla karşılıklı göbek attı! Eğlenceli anlar gündem oldu
Giriş Tarihi: 3.10.2026 09:36 Son Güncelleme: 3.10.2026 09:46

Safiye Soyman robotla karşılıklı göbek attı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Ankara’da gittiği restoranda robotla karşılaşınca önce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Daha sonra robotla karşılıklı göbek atıp oyun havası oynayan Soyman’ın eğlenceli anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Safiye Soyman robotla karşılıklı göbek attı! Eğlenceli anlar gündem oldu
  • ABONE OL

Safiye Soyman'dan robotla eğlenceli dans

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Ankara'da gittiği bir restoranda müşteri karşılayan robotla karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İlk anda çekinen Soyman, kısa süre sonra robotla karşılıklı göbek atıp oyun havası oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Önce şaşırdı, sonra oyuna katıldı

Restoranda kendisini karşılayan robotu gören Soyman, yaşadığı şaşkınlığın ardından duruma kısa sürede alıştı. Robotla birlikte dans etmeye başlayan sanatçının neşeli anları, restoran çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Soyman, robotla dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak esprili bir not düştü. Kısa sürede yoğun ilgi gören görüntüler, çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçileri Soyman'ın robotla oynadığı anlara eğlenceli yorumlar yaptı.

Safiye Soyman Seda Sayan’ın fotoğraf krizine sessiz kalmadı: O benim Barbie bebeğim! Safiye Soyman Seda Sayan’ın fotoğraf krizine sessiz kalmadı: O benim Barbie bebeğim!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#SAFİYE SOYMAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Safiye Soyman robotla karşılıklı göbek attı! Eğlenceli anlar gündem oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA