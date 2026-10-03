Safiye Soyman robotla karşılıklı göbek attı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Soyman, robotla dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak esprili bir not düştü. Kısa sürede yoğun ilgi gören görüntüler, çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçileri Soyman'ın robotla oynadığı anlara eğlenceli yorumlar yaptı.

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Safiye Soyman Seda Sayan’ın fotoğraf krizine sessiz kalmadı: O benim Barbie bebeğim!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör