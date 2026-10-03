Safiye Soyman robotla karşılıklı göbek attı! Eğlenceli anlar gündem oldu

Safiye Soyman'dan robotla eğlenceli dans
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Ankara'da gittiği bir restoranda müşteri karşılayan robotla karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İlk anda çekinen Soyman, kısa süre sonra robotla karşılıklı göbek atıp oyun havası oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Önce şaşırdı, sonra oyuna katıldı
Restoranda kendisini karşılayan robotu gören Soyman, yaşadığı şaşkınlığın ardından duruma kısa sürede alıştı. Robotla birlikte dans etmeye başlayan sanatçının neşeli anları, restoran çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sosyal medyada büyük ilgi gördü
Soyman, robotla dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak esprili bir not düştü. Kısa sürede yoğun ilgi gören görüntüler, çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçileri Soyman'ın robotla oynadığı anlara eğlenceli yorumlar yaptı.
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