Sağanak altında konser verdi

Türk Sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy
, Bursa
Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Binlerce Bursalı hayranı ile bir araya gelen ünlü sanatçı, performansı ile unutulmaz bir geceye imza attı. Ersoy gecede seslendirdiği 'Nasıl Geçti', 'Sevemez Kimse Seni', 'Taht' 'Kurmuşsun Kalbime', 'Kalbimi Kıra Kıra' gibi unutulmaz şarkılarla Bursa'yı mest etti. Konser gecesi aralıksız süren sağanak yağış da Muazzez Ersoy sevgisine engel olamadı. Binlerce müziksever, hava koşullarına rağmen konserin başından sonuna kadar alanda kaldı.
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Mete Efendioğlu - Editör