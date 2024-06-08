Sağlığıma özen gösteriyorum

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, bir kozmetik markasının yüzü oldu. Damla Çelikel'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte Yılmaz, güzellik sırlarını anlattı. Saç sağlığına ve bakımına, mesleğinden dolayı ekstra dikkat ettiğini belirten Yılmaz; "Kullanacağım ürünlerin içeriği, marka seçimimi çok etkiliyor. Bitkisel ve doğal içeriklere sahip ürünler tercih ediyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Tüm ekibe bu heyecan verici yolculuğa benim de katkı sunmamı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.