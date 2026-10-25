Sağlıklı yaşam testinden sınıfta kaldı! Ünlü oyuncu Sedef Avcı’nın verdiği yanıtlar olay oldu

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla her daim adından söz ettiren Sedef Avcı, katıldığı bir programda hayatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Program kapsamında hazırlanan yaşam ve alışkanlık testine katılan ünlü oyuncu, samimiyeti ve yanıtlarıyla dikkat çekti.Hande Erçel içinin yangınını bu paylaşımla gösterdi! "Kalbimin en içi..."
"İnsanların ne dediğini önemsemem diyemem. Önemserim ama hayatımı ona göre şekillendirmem. Eskiden daha çok dikkat ediyordum ve çok üzülüyordum; 'Ne hata yaptım?' diye düşünüyordum. Ama artık o kadar takmıyorum."
Öte yandan güzel oyuncu, "Bir iltifat aldıktan sonra teşekkür etmek yerine hemen bir açıklama mı yaparsın?" sorusuna da samimiyetle "Bazen yapıyorum" yanıtını vererek öz eleştiride bulundu.
"40'TAN SONRA İŞLER DEĞİŞTİ!"
Fiziği ve formuyla dikkat çeken 40 yaşındaki başarılı oyuncu, metabolizmasının ve beslenme alışkanlıklarının yaşla birlikte nasıl değiştiğini ise şu sözlerle anlattı:
"Artık çok yiyince vicdan azabı çekiyorum. Eskiden çok yiyordum ve hiçbir şey olmuyordu. 40'tan sonra işler değişti. Dolayısıyla artık beslenmeme çok daha fazla dikkat ediyorum."
"ÖNCE BAKIYORUM, SONRA TELEFONA SARILIYORUM"
Günümüz dijital dünyasının en büyük alışkanlıklarından birine de değinen Sedef Avcı, "Güzel bir manzara gördüğünde tadını mı çıkarırsın yoksa hemen telefonuna mı sarılırsın?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti:
"Önce bakıyorum, anın tadını çıkarıyorum, sonra telefonuma sarılıyorum tabii."