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Giriş Tarihi: 25.10.2026 16:55 Son Güncelleme: 25.10.2026 17:13

Sağlıklı yaşam testinden sınıfta kaldı! Ünlü oyuncu Sedef Avcı'nın verdiği yanıtlar olay oldu

Sedef Avcı, sağlıklı yaşam sorularına verdiği samimi açıklamalarla dikkat çekti. Ünlül oyuncu; eleştirilere karşı değişen bakış açısını, yaş almanın getirdiği fiziksel değişimleri ve sosyal medya alışkanlıklarını oldukça net bir şekilde anlattı. Avcı'nın açıklamaları kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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Sağlıklı yaşam testinden sınıfta kaldı! Ünlü oyuncu Sedef Avcı’nın verdiği yanıtlar olay oldu
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Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla her daim adından söz ettiren Sedef Avcı, katıldığı bir programda hayatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Program kapsamında hazırlanan yaşam ve alışkanlık testine katılan ünlü oyuncu, samimiyeti ve yanıtlarıyla dikkat çekti.

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"ESKİDEN ÇOK ÜZÜLÜYORDUM!"
İnsanların hakkındaki eleştirilere ne kadar takıldığıyla ilgili soruya içtenlikle yanıt veren Sedef Avcı, yıllar içinde sektörün ve hayatın kendisini nasıl olgunlaştırdığını şu sözlerle ifade etti:

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"İnsanların ne dediğini önemsemem diyemem. Önemserim ama hayatımı ona göre şekillendirmem. Eskiden daha çok dikkat ediyordum ve çok üzülüyordum; 'Ne hata yaptım?' diye düşünüyordum. Ama artık o kadar takmıyorum."

Öte yandan güzel oyuncu, "Bir iltifat aldıktan sonra teşekkür etmek yerine hemen bir açıklama mı yaparsın?" sorusuna da samimiyetle "Bazen yapıyorum" yanıtını vererek öz eleştiride bulundu.

"40'TAN SONRA İŞLER DEĞİŞTİ!"
Fiziği ve formuyla dikkat çeken 40 yaşındaki başarılı oyuncu, metabolizmasının ve beslenme alışkanlıklarının yaşla birlikte nasıl değiştiğini ise şu sözlerle anlattı:

"Artık çok yiyince vicdan azabı çekiyorum. Eskiden çok yiyordum ve hiçbir şey olmuyordu. 40'tan sonra işler değişti. Dolayısıyla artık beslenmeme çok daha fazla dikkat ediyorum."

"ÖNCE BAKIYORUM, SONRA TELEFONA SARILIYORUM"
Günümüz dijital dünyasının en büyük alışkanlıklarından birine de değinen Sedef Avcı, "Güzel bir manzara gördüğünde tadını mı çıkarırsın yoksa hemen telefonuna mı sarılırsın?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti:

"Önce bakıyorum, anın tadını çıkarıyorum, sonra telefonuma sarılıyorum tabii."

Ünlü oyuncu Sedef Avcı verdiği cevaplar ile, katıldığı iyi yaşam testinden çok da parlak bir sonuç elde edemedi...

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Sağlıklı yaşam testinden sınıfta kaldı! Ünlü oyuncu Sedef Avcı'nın verdiği yanıtlar olay oldu
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