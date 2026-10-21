Sahne ile perde arkası aynı değildir

Gazeteci ve müzik yazarı Hakan Uç, "Müziğin Vaftiz Babaları" adlı romanında sahne ışıklarının arkasındaki dünyaya kapı aralıyor. Sahi Kitap etiketi taşıyan eser, şöhretin çevresinde şekillenen güç ilişkilerini ve sanatçının kendi yolunu çizme mücadelesini konu alıyor. Seyirci sahnedeki sanatçıyı görür, şarkıyı dinler ve alkışlar. Oysa bir kariyerin yönünü belirleyen kararların çoğu, o sahneden uzakta alınır. Hakan Uç'un "Müziğin Vaftiz Babaları" adlı romanı, okuru müzik dünyasının bu az görünen tarafına davet ediyor. Günaydın ve Daily Sabah'taki müzik yazılarıyla tanınan Uç, yıllardır gazeteci olarak takip ettiği sektöre bu kez hayal gücünün eşlik ettiği bir hikâyeyle yaklaşıyor. "Müzik Endüstrisinin Perde Arkası" alt başlığını taşıyan roman, başarı arzusuyla güç sahibi olma isteğinin birbirine karıştığı bir dünyanın kapılarını açıyor. Şöhret, hırs ve kontrol kavramları etrafında gelişen anlatı, sanatçının kendi kararlarını verebilmesinin ne anlama geldiğini sorguluyor. Bir ismin yükselişinde yeteneğin payı kadar, çevresindeki ilişkilerin ve beklentilerin etkisini de gündeme getiriyor. Okuru, alkışlanan başarının ardındaki bedeller üzerine düşünmeye çağırıyor. Hakan Uç, müzik gazeteciliğindeki gözlemlerini romanın anlatım olanaklarıyla buluştururken odağına insanı alıyor. "Müziğin Vaftiz Babaları", sahnede görülenle kapalı kapılar ardında yaşananlar arasındaki mesafeyi, karakterlerin ilişkileri ve seçimleri üzerinden ele alıyor. Kitabın yaklaşımını ise şu cümle özetliyor: "Sahnedeki hikâye ile sahnenin arkasındaki hikâye aynı değildir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör