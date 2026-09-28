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Giriş Tarihi: 28.09.2026

Sahnede kırmızı-siyah şıklık

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Sahnede kırmızı-siyah şıklık
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Şarkıcı Funda Arar, sezonun son açıkhava konserinde Ataköy'de hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilginin yaşandığı gecede sanatçı, hem şarkıları hem de sahne performansıyla büyüledi. Sanatçı, konser boyunca sevilen klasiklerinin yanı sıra son dönem hitlerini de binlerce hayranıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Arar, iki farklı kostümle sahneye çıktı. Konserin ilk yarısında kırmızı, ikinci yarısında ise siyah ağırlıklı kıyafetler tercih eden sanatçı, zarafetiyle izleyenlerden tam not aldı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FUNDA ARAR

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Sahnede kırmızı-siyah şıklık
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