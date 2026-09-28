Sahnede kırmızı-siyah şıklık

Şarkıcı Funda Arar
, sezonun son açıkhava konserinde Ataköy'de hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilginin yaşandığı gecede sanatçı, hem şarkıları hem de sahne performansıyla büyüledi. Sanatçı, konser boyunca sevilen klasiklerinin yanı sıra son dönem hitlerini de binlerce hayranıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Arar, iki farklı kostümle sahneye çıktı. Konserin ilk yarısında kırmızı, ikinci yarısında ise siyah ağırlıklı kıyafetler tercih eden sanatçı, zarafetiyle izleyenlerden tam not aldı.
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Mete Efendioğlu - Editör