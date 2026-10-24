Sahnede yığılıp kalmıştı! Sevenlerini korkutan Hakkı Bulut’tan haber var: İşte son sağlık durumu!

SAHNELERE GERİ DÖNÜYOR!

Yaşadığı talihsiz olayın hemen ardından uzun bir istirahat dönemine girmesi beklenen efsanevi sanatçı, yayınladığı mesajda yeni konserinin müjdesini vererek müzikseverleri sevince boğdu. Hakkı Bulut, hayranlarına gönderdiği sesli mesajda tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer müziksever dinleyicilerim, saygıdeğer vatandaşlarım. Ben Hakkı Bulut. Nasip olursa Ekim ayının 31'i Cumartesi günü Alanya'da bir konserim olacaktır. Konserime teşrif edecek olan bütün vatandaşlarıma şimdiden saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum."