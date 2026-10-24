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Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:11 Son Güncelleme: 24.10.2026 09:14

Sahnede yığılıp kalmıştı! Sevenlerini korkutan Hakkı Bulut'tan haber var: İşte son sağlık durumu!

Sahnede bir anda fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılan arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut'tan beklenen müjdeli haber nihayet geldi! Yürekleri ağza getiren korkutucu olayın ardından sessizliğini bozan usta sanatçı, yaptığı sürpriz paylaşımla sevenlerinin içine su serpti. Milyonların sağlık durumunu merakla takip ettiği "Hakkı Baba", yayınladığı o mesajla hayranlarına cevap verdi!

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Sahnede yığılıp kalmıştı! Sevenlerini korkutan Hakkı Bulut’tan haber var: İşte son sağlık durumu!
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne aldığı bir mekanda en sevilen şarkılarını seslendirirken aniden tansiyonu düşen ve mekandakilerin şaşkın bakışları arasında sedyeyle ambulansa taşınan 79 yaşındaki Hakkı Bulut, tüm Türkiye'yi derinden endişelendirmişti.

Müzik dünyası ve hayranları, usta sanatçıdan gelecek iyi bir haberi dua ederek beklerken, hastane sürecinin ardından sağlığının nasıl olduğuna dair en net cevap bizzat kendisinden geldi. Menajerinin "durumu iyi" açıklamalarını destekleyen bu gelişme, derin bir nefes aldırdı.

HASTANEDEN SONRA İLK SESLENİŞ: SAĞLIK DURUMU İYİ

Hakkı Bulut'un sevenleriyle paylaştığı son videoda, usta ismin sağlık durumunun korkulduğu gibi olmadığını ve hızla toparlanarak eski sağlığına kavuştuğunu gözler önüne serdi. Ses kaydında oldukça moralli, enerjik ve zinde duyulan sanatçı, yaşadığı rahatsızlığı tamamen geride bıraktığının sinyallerini verdi.

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Hayranlarını merakta bırakmamak adına hızla iletişime geçen sanatçının bu duruşu, sağlık açısından sahneye çıkmasına hiçbir engel kalmadığını kanıtladı. "Hakkı Baba sahalara çok daha güçlü dönüyor" yorumları sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

SAHNELERE GERİ DÖNÜYOR!

Yaşadığı talihsiz olayın hemen ardından uzun bir istirahat dönemine girmesi beklenen efsanevi sanatçı, yayınladığı mesajda yeni konserinin müjdesini vererek müzikseverleri sevince boğdu. Hakkı Bulut, hayranlarına gönderdiği sesli mesajda tam olarak şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer müziksever dinleyicilerim, saygıdeğer vatandaşlarım. Ben Hakkı Bulut. Nasip olursa Ekim ayının 31'i Cumartesi günü Alanya'da bir konserim olacaktır. Konserime teşrif edecek olan bütün vatandaşlarıma şimdiden saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum."

Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran usta çınarın bu samimi ve içten duyurusu, hem bedensel olarak tamamen iyileştiğini netleştirdi hem de dinleyicilerinde büyük bir coşku yarattı. 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan Alanya konseri, 79 yaşındaki sanatçının sahnelere muhteşem dönüşüne sahne olacak.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Sahnede yığılıp kalmıştı! Sevenlerini korkutan Hakkı Bulut'tan haber var: İşte son sağlık durumu!
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