Sakiler’in eski solisti Hasan Gözetlik dert yandı! "Ömrümüz tükendi, yüzümüz gülmedi"

"Ömrümüz tükendi artık Fenerbahçe'den. Ben Fenerbahçeliyim ama yüzümüz gülmedi. Oğlum da Fenerbahçeli ama Icardi forması istiyor. O da şampiyonluk göremeyenlerden. Ben zor gördüm, o nasıl görecek? Umarım en kısa zamanda düzelir."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör