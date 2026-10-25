Sakiler’in eski solisti Hasan Gözetlik dert yandı! "Ömrümüz tükendi, yüzümüz gülmedi"

Piyanist, Dünyadan Uzak ve Aşığın Kaderi gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan ve müzik listelerinde üst sıralara tırmanan Sakiler grubu, geniş bir hayran kitlesi elde etmişti.
Yakalanan bu büyük başarının ardından grupta yaşanan ayrılık kararıyla birlikte Sakiler yollarını ayırmış, solist Hasan Gözetlik ise müzik yolculuğuna solo kariyeriyle devam etme kararı almıştı.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı, takımının şampiyonluk hasretine değinerek samimi açıklamalarda bulundu.
Sekiz yaşındaki oğlunun da kendisi gibi Fenerbahçeli olduğunu belirten Gözetlik, sitem dolu ifadelerle içini döktü. Yaşadığı duygusal süreci ve yaşadığı hayal kırıklığını aktaran ünlü şarkıcı, tam olarak şu ifadeleri kullandı:
"Ömrümüz tükendi artık Fenerbahçe'den. Ben Fenerbahçeliyim ama yüzümüz gülmedi. Oğlum da Fenerbahçeli ama Icardi forması istiyor. O da şampiyonluk göremeyenlerden. Ben zor gördüm, o nasıl görecek? Umarım en kısa zamanda düzelir."