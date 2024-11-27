Salı akşamının galibi bir Gece Masalı

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında 13. bölümü yayınlanan 'Bir Gece Masalı', "Tüm Kişiler" kategorisinin çok izlenen yapımı oldu. Yapımını NGM'nin yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, izleyiciyi ekrana kilitledi. Tüm Kişiler'de yüzde 6,72 reyting ve yüzde 16,87 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu. 13. bölümde çatıdan düşen Canfeza hastaneye kaldırılır. Bu haberle Mahir kahrolur, Canfeza'yı bir an olsun yalnız bırakmaz ve mucize gerçekleşir. Canfeza kendine gelir. Köşke dönmez ailesinin yanına gider. Mahir'e eski Mahir olmadıkça geri dönmeyeceğini söyler.