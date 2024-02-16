Salon tezahürat ve milli duygularla coştu

Mılli mücadele döneminde futbol zaferleriyle kenetlenen bir milletin, diriliş ve direnişinin hikayesini anlatan 'Zaferin Rengi' filminin galası Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç ve Abdullah Oğuz ev sahipliğinde AKM'de gerçekleşti. Film, tüm salonun tezahüratlarıyla coşku içinde izlendi. AKM Opera katına filmin dekor ve kostümlerinden oluşan özel bir sergi alanı oluşturuldu. Millî mücadele dönemindeki FB Futbol Takımı'nın forma, krampon ve toplarının yanı sıra, General Harington karşılaşmasının Fenerbahçe tarafından kazanılan kupası da ilk kez Fenerbahçe Müzesi'nin dışında galada sergilendi.