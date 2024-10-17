Samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikayesi

Yapımı Sinehane imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu 'Kayıp Kamyon' filminin galası, önceki akşam Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Samimi, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk hikâyesini beyaz perdeye taşıyan filmin, kadrosunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Engin Hepileri, Gözde Çığacı yer alıyor. Bugün sinema salonlarında yerini alacak filmin galasına Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Sevda Bingöl, Mert Yüncü, Yalçın Hafızoğlu ve Özlem Öçalmaz da katıldı. Hikâyesi Ercan Uçar'a ait, senaryo danışmanlığını Arzu Yurtseven'in yaptığı, Kamuran Süner ve Ekrem Arslan birlikte kaleme aldığı film, kuşak çatışmalarını kalplere dokunacak bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor. Film ekibi gösterim öncesinde heyecanlarını paylaştı."Biz keyifli bir yolculuk yaptık, umarım o keyif seyirciye de ulaşır. Artık seyir zamanı.""Kayıp Kamyon, içinden hayat geçen bir film. Biz kuşak çatışmasından bağ kurmaya, bağlanmaya, dayanışmaya, derdimize derman ararken dert ortağı olmaya niyet ettik bu filmin içinde. Afişimizde kamyon yok, çok sordular, 'E kayıp ya' dedik. Seyirciyi bekliyoruz, birlikte bulalım şu kamyonu. Arkasında da şu yazıyor: 'Bir kamyon duygumuz var.' Onu paylaşmayı bekliyoruz.""Tüm ekip birlikte çok keyifli bir işe imza attık. Ben çok heyecanlıyım izlemek için, umarım izleyenler de beğenir. Herkese iyi seyirler diliyorum.""Çok keyifli bir hikâyenin içerisindeyiz.Kaybetmeye yüz tutmuş olan birçok değerimizi hatırlatacak bir film bu. Evet kayıp bir kamyon var, kamyonun peşindeyiz ama başka değerlerinde peşindeyiz. İçinde çok güzel seslerin, şarkıların, iyi oyunculukların olduğu bir film. Herkesi sinemalara bekliyoruz.""Bu film hepimizin özlediği ve görmek istediği türde bir film. Zamanlama olarak harika olduğunu düşünüyorum. En başından beri içinde olmak istediğim bir projeydi. Umarım onların yüzünü kara çıkarmamışımdır. Herkese iyi seyirler.""Kayıp Kamyon'u kaleme alırken buralara geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Amatör bir senarist olarak çıktığım bu yolda filmimin seçilip ödül alıp şimdi de sinemaya ulaşmasından dolayı çok mutluyum.Sinehane ekibine benim gibi amatör yazarların önünü açtığı için çok teşekkür ederim.""Bütün ekibin inandığı tertemiz bir film yaptık. Seyircimize karşı bir sınav veriyoruz, umarım bu sınavı geçeriz. İnşallah herkes beğenir."