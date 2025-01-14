Şampiyon gibi açılış

'Şam'Piyonlar- Satrancın Gizemli Taşları', 2025 yılında vizyona giren filmler arasında en iyi açılışı yapan film oldu. Yapım, ilk hafta sonu 157 bin 533 kişi tarafından izlendi ve vizyona rekorla girdi. 10 Ocak'ta vizyona giren film, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu alıyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği filmi Mustafa Kotan yönetiyor. Filmde Büşra Pekin, Erdal Özyağcılar ve Ezo Sunal'ın yanı sıra çocuk oyuncular Mert Ege Ak, Ebrar Alya Demirbilek, Nehir Nazlı Yağcı ve Ayaz Gülşen de yer alıyor.