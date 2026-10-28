Şampiyonun 100 milyonluk garajı

Dünya Superbike Şampiyonası'ndan sonra MotoGP
ye geçen ilk Türk olma unvanını elinde bulunduran milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu
, motosiklet tutkusunun haricinde farklı arabalardan oluşan bir koleksiyon da yapıyor. Sakarya'daki evinde efsanevi Japon klasiklerinden Amerikan arabalarına, hatta elektrikli araçlara kadar 100 milyon TL değerinde geniş bir koleksiyon kuran Razgatlıoğlu, geçtiğimiz aylarda ise 40 milyon TL değerindeki lüks aracını satmıştı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör