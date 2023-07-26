‘Sanatçı kişiliğinle bize örnek oldun’

94 yaşındaki usta oyuncu Yılmaz Gruda, önceki gün hayatını kaybetti. Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.Sanatçı, 13 Temmuz'da hastane odasında 94. yaş gününü kutlamıştı.Gruda'nın vefatı sonrası ünlü oyuncuyla aynı seti paylaşan birçok ünlü de üzüntülerini dile getirdi.HÜLYA KOÇYİĞİT: "Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu, tiyatro yönetmeni, oyun yazarı ve şair Yılmaz Gruda'nın vefatını üzülerek öğrendim. Film Gibi Hayatlar'daki o sıcacık, içten sohbeti dün gibi...Yılmaz Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."SERA TOKDEMİR: "Yılmaz abiciğim, ustam. Sizinle tanışmak, aynı seti paylaşmak, meslektaş olmak, tıpkı şiirleriniz gibi olan sohbetlerinizi paylaşmak benim için şerefti. Allah mekanınızı cennet eylesin. Hep dualarımda olacaksınız."IŞIL YÜCESOY: "Yeriniz doldurulamaz.Allah rahmet eylesin, acımız çok büyük."SABAHAT AKKIRAZ: "Sanat ailemizin en özel canlarından olan Yılmaz Gruda Hakka yürüdü. Onu sinema ve tiyatro hayatımıza kattıklarıyla hep hatırlayacağız. Nur içinde uyu büyük usta."ŞINASI YURTSEVER: "Değerli büyüğüm Yılmaz Gruda, senden çok şey öğrendik. Sanatçı kişiliğin ve entelektüel birikiminle hepimize örnek oldun. Seni çok özleyeceğiz."NEDIM SABAN: "Dünyamızı terk eden oyuncular, giderken sadece aksesuvarlarını değil, hafızamınız da bir parçasını götürürler."