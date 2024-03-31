Sandığa koştular

Serenay Sarıkaya, Bebek Tevfik Fikret İlkokulu'na oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla gitti.Kerem Bürsin, oyunu Acarkent'te kullandı.Nilperi Şahinkaya, oyunu kullanmak için Bebek'teki bir okula gitti.Eser-Berfu Yenenler çifti oy kullanmaya erken gitti.Komedyen Yavuz Seçkin, Acarkent'teki okula ailesiyle birlikte gitti.Behzat Uygur, oyunu Beykoz'da kullandı.Mehmet-Selda Topal çifti oy kullanmak için öğle saatlerini tercih etti.Eski futbolcu Gökhan Gönül oyunu çocuğuyla birlikte kullandı.Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, oy kullanmaya kızıyla birlikte gitti.İrem Derici, Nuri Akın Anadolu Lisesi'ne gidip oy verdi.Hande Erçel, oyunu kullanmaya sevgilisinin aracıyla gitti.