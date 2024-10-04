‘Şansı erkek değil, kadın verir!’

OYUNCU Gökhan Alkan, önceki gün Levent'teki bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Sakin bir hayat sürdüğünü dile getiren Alkan, "Kendi dünyamda kavrulup gidiyorum. Bol bol seyahat ediyorum" dedi. Uzun süredir sevgilisi olmayan oyuncu, aşk hayatı ile ilgili sorulara ise "Hayatımda şu an kimse yok. Sizin görmediğiniz yerlerde bir şey olabilir tabii ama şu an kalbimde kimse yok. Bekar bir erkek olarak hayatımıza devam ediyoruz. O yüzden flörtleşmeler oluyor bu normal" diye yanıt verdi. Oyuncu, "Şans veriyorsunuz ama değerlendiremiyor mu hanımlar?" sorusuna ise "Erkek şans verdiğini zanneder hep ama kadın çoktan onu seçip o şansı vermiştir aslında. Deniyoruz bir şeyler ama siz görmüyorsunuz" diye karşılık verdi.