Sapığı hayatını kararttı

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, takıntılı bir hayranının takibine maruz kaldı. Uzun süredir kendisini takip eden Abdullah K., isimli şahıs, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen spikerin çalıştığı televizyon kanalının önüne geldi.İş yeri binasının önünde bağırarak Cebeci'yi çağıran Abdullah K. çevredeki güvenlik görevlileri tarafından polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.'yı gözaltına aldı. Spiker, yaşanan olay sonrası büyük bir korku yaşadığını belirterek, K.'nın cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ederken, yetkililer Cebeci'ye koruma tahsis edilebileceğini belirtti. Ela Rümeysa Cebeci'nin şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu oluylara iddialara göre, Abdullah K.'nın spikeri televizyonda görmesinin ardından başlıyor. Spikerin hayranı onu gördükten sonra ona karşı bir bağ hissetti ve onunla evlenmesi gerektiğine inandı. Daha da ileri giderek, rüyasında Cebeci'yi gördüğünü ve Allah'ın ona evlenmesini emrettiğini iddia etti. Bu saplantılı düşüncelerle ünlü spikere ulaşmaya çalıştı. Cebeci, K.'nın kendisini sosyal medyada ve fiziksel olarak sürekli takip etmesi üzerine 2021 yılında mahkemeye başvurmuştı. Ve hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak, K. defalarca bu kararı ihlal etti. Yaşanan bu olay, ünlü isimlerin takıntılı hayranlarla yaşadığı tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan kişilerin mutlaka hukuki yollara başvurması gerektiğini vurguladı.