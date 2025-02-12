Saplantılı hayran bulunamadı

Hazal Kaya, kendisini sosyal medyadan rahatsız eden İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami'den şikayetçi olmuştu. 2017 yılındaki suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hazırlanan iddianamede Karami'nin, Hazal Kaya'ya ait Twitter hesabına rahatsız edici mesajlar attığı, Haziran 2015'de de Kaya'nın işyerine "Aşkım, eşim, karım" diye notlar bulunan hediyeler gönderdiği belirtilmişti. Karami'nin Facebook hesabına, "Ya Hazalım, ya ölüm" diye gönderiler yazıp, silah siparişi verdiğini ifade ettiği paylaşımlarda bulunan saplantılı hayran hakkında iddianamede, "Şüpheli hakkında dava açmaya yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varılmıştır" denilerek 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜ'NE UYARI

10 yıldır görülen davada Karami'nin bulunamadığı, suç maddesinin 8 yıllık süre dilimi içerisinde zaman aşımını doldurduğunu belirtilerek davanın düşürülmesine karar verildi. Ayrıca mahkeme; İstanbul İl Göç Müdürlüğüne de Karami'nin adresinin 10 günde tespit edilmezse sorumlular hakkında adli işlem başlatılacağına vurgu yapılan bir uyarı gönderdi.