‘Sarı saçlarımı oğlum hiç beğenmedi’

Funda Arar, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi Arar yeni imajıyla basın mensuplarının karşısına çıktı. Sanatçı, "Kıbrıs beni ilk kez böyle görecek. Uzun zamandır bir değişiklik yapmak istiyordum. Daha önce hiç bu kadar radikal bir şekilde sarartmamıştım" dedi. Sarı saçlarına alıştığını belirten Arar, "Aras ilk gördüğünde ağladı. Bana 'Sen annem değil misin?' dedi. Makyajı da hiç sevmez. Doğallıktan yanadır. Şimdi yavaş yavaş alışmaya başladı. Ben de ona uygun bir dille açıkladım" diye konuştu. Yeni şarkısının müjdesini de veren Arar, "Amo ile düet yaptığımız şarkı, yakında çıkacak" dedi.