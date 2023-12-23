Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Sinan Paşa Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde dün gece eşiyle birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş, iddialara göre sarhoş oldu ve alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık verdi. Olay üzerine Taş, eşiyle birlikte söz konusu mekandan dışarıya çıkarıldı. Şikayet üzerine olay yerine gelen polisler olaya müdahale etti ve iddialara göre şarkıcı Taş bu defa da polislerle tartıştı. Gözaltına alınan şarkıcı, Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Taş, tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Atilla Taş'ın eşi ise 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakıldı. Atilla Taş ve eşi Meltem Taş'ın 'polise mukavemet, darp ve hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildikleri ifade edildi.