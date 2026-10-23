Şarkıcı Nev yaşam savaşı veriyor! Sevenlerini üzen haber: "İkinci kez entübe edildi"

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi dillerden düşmeyen hit şarkılarla milyonların kalbinde taht kuran sevilen rock sanatçısı Nev (Nevzat Doğansoy), maalesef yeniden yoğun bakıma alındı. 3 Eylül 2026 tarihinde yaşadığı ani bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılarak entübe edilen usta sanatçı, sevenlerini oldukça korkutmuştu.
Bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra durumu nispeten stabil hale gelen ve makineden ayrılan 55 yaşındaki şarkıcı, maalesef ki ikinci kez aynı kabusu yaşıyor.
Ercan yaptığı paylaşımda, "Dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durumu çok kritik, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Yoğun iç kanaması olduğu için acil kan ihtiyacımız doğdu. 0 (Sıfır) pozitif kan grubuna sahip, sağlıklı tüm dostları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz" diyerek herkesi yardıma çağırdı.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve yoğun bakım tedavisi süren sanatçı için daha önce karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti. Türk müzik camiası ve milyonlarca hayranı, usta ismin bu zorlu savaşı kazanarak yeniden sağlığına kavuşması için hastaneden gelecek güzel bir haberi bekliyor.