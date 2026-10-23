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Giriş Tarihi: 23.10.2026 13:22 Son Güncelleme: 23.10.2026 13:24

Şarkıcı Nev yaşam savaşı veriyor! Sevenlerini üzen haber: "İkinci kez entübe edildi"

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden, unutulmaz şarkıların efsanevi sesi bir kez daha makineye bağlandı! Geçtiğimiz aydan bu yana hastanede yaşam mücadelesi veren ve bir ara durumu iyiye gidiyor sanılan ünlü şarkıcının sağlık durumu aniden ağırlaştı. Sevenlerini yasa boğan bu kahreden gelişmenin ardından ünlü ismin menajeri, gözyaşları içinde acil kan çağrısında bulunarak herkesten dua istedi. İşte 2000'li yıllara damga vuran o sevilen ismin yürek yakan son durumu!

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Şarkıcı Nev yaşam savaşı veriyor! Sevenlerini üzen haber: İkinci kez entübe edildi
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"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi dillerden düşmeyen hit şarkılarla milyonların kalbinde taht kuran sevilen rock sanatçısı Nev (Nevzat Doğansoy), maalesef yeniden yoğun bakıma alındı. 3 Eylül 2026 tarihinde yaşadığı ani bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılarak entübe edilen usta sanatçı, sevenlerini oldukça korkutmuştu.

Bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra durumu nispeten stabil hale gelen ve makineden ayrılan 55 yaşındaki şarkıcı, maalesef ki ikinci kez aynı kabusu yaşıyor.

DURUMU ÇOK KRİTİK: ACİL KAN ARANIYOR!

Ünlü şarkıcının sağlık durumundaki bu ani ve üzücü bozulmayı, menajeri İlker Ercan duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ercan, durumun son derece kritik olduğunu belirterek adeta zamanla yarıştıklarını ifade etti.

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Ercan yaptığı paylaşımda, "Dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durumu çok kritik, lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Yoğun iç kanaması olduğu için acil kan ihtiyacımız doğdu. 0 (Sıfır) pozitif kan grubuna sahip, sağlıklı tüm dostları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz" diyerek herkesi yardıma çağırdı.

KARACİĞER NAKLİ BEKLENİYORDU

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve yoğun bakım tedavisi süren sanatçı için daha önce karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti. Türk müzik camiası ve milyonlarca hayranı, usta ismin bu zorlu savaşı kazanarak yeniden sağlığına kavuşması için hastaneden gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Şarkıcı Nev yaşam savaşı veriyor! Sevenlerini üzen haber: "İkinci kez entübe edildi"
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