Şarkıcı Nev yaşam savaşı veriyor! Sevenlerini üzen haber: "İkinci kez entübe edildi"

KARACİĞER NAKLİ BEKLENİYORDU

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve yoğun bakım tedavisi süren sanatçı için daha önce karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti. Türk müzik camiası ve milyonlarca hayranı, usta ismin bu zorlu savaşı kazanarak yeniden sağlığına kavuşması için hastaneden gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör