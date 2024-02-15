Şarkıcı Rober Hatemo: İki sene evde battaniye altında yattım

Şarkıcı Rober Hatemo, önceki gece Maslak'ta sahneye çıktı. Hatemo bir süre önce yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti: "Babamı kaybettikten sonra garip şeyler olmaya başlamıştı. Karnım ağrıyordu, şarkı söyleyemiyordum. İkiüç prof ile görüştüm. Hepsi anksiyete olduğunu söyledi. Küçük bir doz antidepresan kullanıyorum, iyi geldi." Hastalık sürecinde evine kapandığını belirten şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "İki sene battaniye altında yattım, kimse ne yapıyorsun diye aramadı beni. Kimseye gücenmedim ama... Düzelince tekrar geldiler. Dostlarım da var tabii ki ama çok çok az."