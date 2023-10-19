‘Savaşların kazananı olmaz’

İsrail asıllı şarkıcı Linet, ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp "Hamas katildir'' sözlerini alıntıladığı, yüzlerce insanın öldüğü hastane katliamına da ses çıkarmadığı için büyük eleştiri almıştı. Türk kökenli Yahudi şarkıcı yanlış anlaşıldığını belirtip şunları söyledi: "Bu kadar acı yaşanırken kendimi ifade etmek zorunda kalmak bile acının başka bir şekli. Ama bunu yapmak zorundayım. Günlerdir devam eden bu vahşeti ben de iliklerime kadar yaşıyorum. Yapılan bu zulmün, akan kanın her iki taraf içinde bir an önce son bulması tek temennim. Benim de aile bireylerim, küçük yeğenlerim, dostlarım savaşın ortasında. Savaşın kazananı olmaz. Akan kanın dini, dili, ırkı olmaz! Beni de böyle bir konuyla taraf gösterip yargılayıp hedefe koymanın vicdanı olmaz. Yorum yaparken sizleri vicdanlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Dileğim akan kanın durması ve bu savaşın son bulmasıdır."