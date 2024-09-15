Seda Güven’e eşinden sürpriz doğum günü

Başarılı oyuncu Seda Güven Güzel, geçtiğimiz günlerde eşi işadamı Ali Güzel'in düzenlediği sürpriz doğum günü yemeğiyle yeni yaşını kutladı. Ali Güzel, Yalıkavak Marina'daki restoranda akşam yemeği yiyeceklerini söyleyerek Seda Güven Güzel'i şaşırttı. Ancak, oyuncunun 40'a yakın dostunu da davet eden Ali Güzel, büyük bir sürpriz organize etti. Sevdiklerini karşısında gören ünlü oyuncu, bu özel gecede duygusal anlar yaşadı. Gecenin bir diğer unutulmaz sürprizi ise hem oyuncu hem keman sanatçısı olan Yıldız Asyalı ve ablası Güliz Asyalı'nın birlikte verdikleri muhteşem keman resitali oldu.