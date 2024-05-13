Sefo ‘En İyi Çıkış Yapanlar’ın zirvesinde

TÜRK Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da nisan ayının en çok dinlenenleri açıklandı. En çok dinlenen yerli single listesinde Zeynep Bastık'ın 'Lan' adlı şarkısı geçen ay olduğu gibi birinci sırada yer aldı. Yerli sanatçılar kategorisinde, pop müziğin sevilen ismi Semicenk zirveye yerleşirken, yerli albümler sıralamasında ise Serdar Ortaç'ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği 'Serdar Ortaç Şarkıları Vol.1' isimli albüm, listenin en tepesindeki yerini korudu. Nisan ayının en iyi çıkış yapanları arasında ise Sefo; 'İmparator' şarkısıyla zirvenin sahibi oldu.