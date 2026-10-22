Sefo ile festival coşkusu zirveye çıktı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Mardin oldu. Festivalin dördüncü gününde Sefo sahneye çıktı ve Artuklu Fuar Alanı'nda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Coşku ve eğlencenin zirvede olduğu konserde, ziyaretçiler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sefo, enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı. Müzikseverler de konser boyunca sanatçıya eşlik ederek festival heyecanını doyasıya yaşadı.