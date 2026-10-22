Haberler Günaydın Haberleri Sefo ile festival coşkusu zirveye çıktı
Giriş Tarihi: 22.10.2026

Sefo ile festival coşkusu zirveye çıktı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sefo ile festival coşkusu zirveye çıktı
  • ABONE OL
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Mardin oldu. Festivalin dördüncü gününde Sefo sahneye çıktı ve Artuklu Fuar Alanı'nda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Coşku ve eğlencenin zirvede olduğu konserde, ziyaretçiler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sefo, enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı. Müzikseverler de konser boyunca sanatçıya eşlik ederek festival heyecanını doyasıya yaşadı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sefo ile festival coşkusu zirveye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA