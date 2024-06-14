Sefo, Milli Takım için şarkı söyledi

A MİLLİ TAKIM oyuncularımız ve teknik heyetimizin de beğenisini alan 'Türkiye'm' isimli şarkı, Ay-Yıldızlı formayı göğsünde gururla taşıyan A Millî Takımımıza 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Sefo tarafından özel hazırlandı. Şarkıyı besteleyen ve stüdyo kaydı dahil tüm kayıtları Almanya'daki ve Türkiye'deki stüdyolarda masraf dahi almadan hazırlayan Sefo, şarkısını A Millî Takım adına tescil ettirerek A Millî Takımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etti. Şarkının TFF Başkanlığı'na teslimi sırasında Sefo, A Millî Takımımıza büyük bir heyecanla gönüllü olarak özel bir şarkı yapmanın gururunu yaşadığını ifade ederken, takıma 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.
TÜRKİYE'M ŞARKISININ SÖZLERİ
Şampiyon uyan!
Sahada tam gaz sesini duyar
Türkiye bu ya!
Rakip fark etmez her şekil uyar
Ay-Yıldız bu ya!
90 dakika ruhunu koyan
Türkiye bu ya!
Avrupa - Asya sesini duyar
Avrupa merhaba!
Söyle bana
Kupayı kazanacağız sahada
Sok bunu kafana
Saygı dur Ata'ma!
Hatırlamazsan sor babana