Sefo, Milli Takım için şarkı söyledi

A MİLLİ TAKIM oyuncularımız ve teknik heyetimizin de beğenisini alan 'Türkiye'm' isimli şarkı, Ay-Yıldızlı formayı göğsünde gururla taşıyan A Millî Takımımıza 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Sefo tarafından özel hazırlandı. Şarkıyı besteleyen ve stüdyo kaydı dahil tüm kayıtları Almanya'daki ve Türkiye'deki stüdyolarda masraf dahi almadan hazırlayan Sefo, şarkısını A Millî Takım adına tescil ettirerek A Millî Takımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu'na hediye etti. Şarkının TFF Başkanlığı'na teslimi sırasında Sefo, A Millî Takımımıza büyük bir heyecanla gönüllü olarak özel bir şarkı yapmanın gururunu yaşadığını ifade ederken, takıma 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.Şampiyon uyan!Sahada tam gaz sesini duyarTürkiye bu ya!Rakip fark etmez her şekil uyarAy-Yıldız bu ya!90 dakika ruhunu koyanTürkiye bu ya!Avrupa - Asya sesini duyarAvrupa merhaba!Söyle banaKupayı kazanacağız sahadaSok bunu kafanaSaygı dur Ata'ma!Hatırlamazsan sor babana