Sefo’ya sürpriz doğum günü

ÜNLÜ rapçi Sefo, önceki akşam hiç beklemediği bir doğum günü sürpriziyle karşılaştı! Menajeri ve iletişim danışmanı tarafından organize edilen kutlama, Sefo'ya unutulmaz anlar yaşattı. 26'ıncı doğum gününde Sefo'nun Beykoz'daki kendi stüdyosunda düzenlenen ve yakın dostlarının katıldığı sürpriz partide Ceren Sagu, Toşko, Sipan Babur, Alper İratçı, Sena Şahin, Katia, Arda, Egecan Sal, Arthur, Mete, Dila, Yase, Aerro gibi ünlü isimler de yer aldı. Sefo, bu özel anlar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, doğum günü pastasını üfleyen şarkıcı, gece boyunca dostlarıyla bu mutlu günün keyfini çıkardı.