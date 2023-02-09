Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, eşi Oktay Ertuğrul ve kızı Melek Bal ile birlikte yıkıcı depremi Adana'da yaşadı. Sosyal medya hesabından deprem anını yayınlayan Akyürek, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: "İlk deprem, 04.17'de oldu, yaklaşık bir buçuk dakika sürdü. 1999 depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki; ondan on kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü. Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Bir beş dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu, aynı şiddette ama daha kısa, fakat ondan kimse bahsetmiyor. Çok ama çok korkunçtu, panik atak hastası oldum. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin..."