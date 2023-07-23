Selcan Hatun platoları gezdi, gözyaşlarını tutamadı

Geçtığimiz sezon
atv dizisi
Kuruluş
Osman'da
Selcan Hatun
karakterini
canlandıran
oyuncu Didem
Balçın, ziyarete
açılan Bozdağ
Film Platolarını
gezdi. Ailesiyle
birlikte dizinin
çekildiği
mekanları dolaşan
Balçın duygusal
anlar yaşadı.
Önceden çekimlere
şgeldiği yere
şimdi oğluyla birlikte
geldiği için
anıları canlanan
Balçın, "Benim
için çok önemli
bir yer burası.
Burayı ilk defa
böyle görüyorum.
Bu platonun ve
Selcan hatun'un
yeri bende her
zaman çok özel. O
yüzden biraz duygulandım.
Bozdağ
Film'in eline sağlık'
diyerek ziyaretçilerden
gelen
soruları yanıtladı.