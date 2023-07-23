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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Selcan Hatun platoları gezdi, gözyaşlarını tutamadı

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Selcan Hatun platoları gezdi, gözyaşlarını tutamadı
Geçtığimiz sezon atv dizisi Kuruluş Osman'da Selcan Hatun karakterini canlandıran oyuncu Didem Balçın, ziyarete açılan Bozdağ Film Platolarını gezdi. Ailesiyle birlikte dizinin çekildiği mekanları dolaşan Balçın duygusal anlar yaşadı.



Önceden çekimlere şgeldiği yere şimdi oğluyla birlikte geldiği için anıları canlanan Balçın, "Benim için çok önemli bir yer burası. Burayı ilk defa böyle görüyorum. Bu platonun ve Selcan hatun'un yeri bende her zaman çok özel. O yüzden biraz duygulandım. Bozdağ Film'in eline sağlık' diyerek ziyaretçilerden gelen soruları yanıtladı.
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Selcan Hatun platoları gezdi, gözyaşlarını tutamadı
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