Semicenk’ten Teknofest çıkarması

Semicenk, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'e katıldı. Selçuk Bayraktar ile bir araya gelen şarkıcı, 'Kızılelma' ve 'Akıncı' standını ziyaret etti. Düzenlenen organizasyondan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Semicenk, bir polis özel harekât gazimiz ile bir araya gelerek sohbet etti.

Bu anları hesabından paylaşan şarkıcı, "Bu muazzam organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere, sahne arkasında gece gündüz demeden çalışan tüm teknik ekibe, güvenlik görevlilerine, gönüllü genç kardeşlerime ve alanları dolduran tüm ziyaretçilere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.