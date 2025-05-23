Senaryoda aşkları var kendileri yok

Millibilardocu Semih Saygıner ile oyuncu sevgilisi Şenay Gürler, Nişantaşı'nda el ele objektiflere yansıdı. Saygıner hayatının anlatılacağı projeyle ilgili hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Saygıner dünya bilardo şampiyonluğuna giden başarı hikayesi ile hayatından belli kesitlerin yer alacağı projede sevgilisi Şenay Gürler ile olan aşklarının da yer alacağını, ancak kendilerinin rol almayacağını söyledi. Saygıner "Ben de projenin içindeyim ancak danışmanlık tarafındayım, senaryo kısmı ile kimin oynayacağı kısmına karışmıyorum. Bizim aşkımızı da yazacaklar ama başkaları oynayacak. Proje henüz senaryo aşamasında şu an, hikayeyi anlatıyorum, arkadaşlar yazıyor."