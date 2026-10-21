Serdar Ortaç'la ‘Balım’da buluşmuşlardı! Şarkıcı Otilia’dan şaşırtan açıklama: “Bir anda beni engelledi”

Gerek şarkılarıyla gerekse Türkiye'deki yaşamıyla sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Otilia, bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden güzel şarkıcı; müzik sektöründeki ego savaşlarından evliliğindeki bebek mücadelesine, Türk mutfağına olan tutkusundan Serdar Ortaç ile yaşadığı beklenmedik gelişmeye kadar pek çok özel konuyu içtenlikle paylaştı.
"BAZI TÜRK SANATÇILAR ÇOK EGOLU"
Son dönemde Emre Altuğ ile birlikte imza attığı 'Benden Kaçamazsın' projesinden övgüyle bahseden Otilia, başarılı popçuya takdirlerini iletti. Altuğ'un son derece mütevazı bir duruş sergilediğine dikkat çeken Rumen sanatçı, müzik dünyasındaki bazı isimleri ise sert bir dille eleştirdi:
"Emre çok güzel bir insan. Dünyada şarkılarım çok dinlense de benim egom yok, Emre'de de ego yok. Ancak bazı Türk sanatçılar çok egolu."
"NEDENİNİ HİÇ BİLMİYORUM"
Geçmişte Serdar Ortaç ile "Balım" parçasında yakaladıkları uyumun ardından yeniden bir araya gelmeyi planladıklarını belirten Otilia, sürpriz bir durumla sarsıldığını aktardı.
Ortaç'ın kendisini iletişim kanallarından engellediğini dile getiren şarkıcı, duyduğu şaşkınlığı şu sözlerle paylaştı:
"Tekrar düet yapacaktık ama bir anda beni engelledi. Nedenini hiç bilmiyorum."
EVLİLİKTE BEBEK HEYECANI VE YAŞANAN SAĞLIK ENGELİ
Geçtiğimiz sene Bekir Ali Karakaş ile hayatını birleştiren Otilia, evlilik hayatının gayet yolunda gittiğini kaydetti. Eşinin kendisine her koşulda büyük bir destek sunduğunu anlatan güzel popçu, Türk örf ve adetlerine hayran olduğunu, yakında geleneksel bir düğün yapmayı planladıklarını aktardı.
Anne olma arzusunu gizlemeyen ve eşiyle bu süreçte yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Otilia, ailelerin "Çocuk ne zaman geliyor?" baskısına karşın yaşadığı sağlık sürecine değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Çoğu kadında olan bir sendrom var. Bundan dolayı biraz gecikmeli olacak. Onu düzeltmeye çalışıyoruz."
"GELİN-KAYNANA GİBİ DEĞİLİZ"
Aile ilişkilerinden söz ederken kayınvalidesiyle kurduğu samimi bağı neşeyle anlatan Otilia, Türkçe pratiklerini onun sayesinde ilerlettiğini vurguladı.
Evdeki sıcak ortamı özetlerken eğlenceli bir benzetmede bulundu:"Gelin-kaynana gibi değiliz. Ben kızı oldum, eşim de damadı gibi oldu."
Türkçeyi dinlerken rahatça anladığını ancak ifade ederken henüz zorlandığını gizlemeyen ünlü isim, Türk yemeklerine olan tutkusundan da bahsetti.