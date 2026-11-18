Şarkıcı Güllü cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada ölümün kaza değil cinayet olduğu belirlenirken, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosyada ortaya çıkan yeni deliller ve ses kayıtları ise cinayetin işlenişine ilişkin yeni soruları beraberinde getirdi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ise avukatları aracılığıyla istinaf başvurusunda bulundu. Mahkumiyet kararına ve verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına itiraz etmeyen Tuğberk Gülter, eylemin tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesini istedi.

'O SES KERVAN'A AİT OLABİLİR'

İstinaf dilekçesindeki en çarpıcı iddialardan biri de olay anında duyulduğu belirtilen erkek sesi oldu. 28 Ekim tarihli bilimsel mütalaada 04.25'te "Hayır", 04.27'de "Görmek istemiyorum" ve 04.57'de "Atla camdan" ifadelerinin erkek sesi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Dilekçede, bu sesin kaynağının henüz kesin olarak belirlenemediği ancak telefon veya görüntülü görüşme üzerinden gelmiş olabileceği ihtimalinin araştırılması gerektiği vurgulandı. Bu noktada Tuğyan Ülkem Gülter'in eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu'na dikkat çekildi. Dilekçede, hem Tuğyan'ın hem de Kervan Eminoğlu'nun olay gecesi görüntülü görüştüklerini kabul ettikleri belirtildi.

İNCELEME AYDINLATACAK

Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in avukatları, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinden duruşmalı inceleme yapılmasını, Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Güllü cinayetine ilişkin dosyada yer alan olay ses kayıtları ve yeni deliller, teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderildi. Özellikle kayıtlarda duyulan erkek sesinin kime ait olduğunun belirlenmesi, "Atla camdan" sözünün kim tarafından söylendiğinin aydınlatılması ve sesin Kervan Eminoğlu'na ait olup olmadığının ortaya çıkarılması bekleniyor.