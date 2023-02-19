Aleyna Tilki ve ünlü rap'çi Sefo, Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya geldi. AFAD'ın kurduğu çadır kentleri ziyaret etti. Aleyna Tilki ve Sefo'nun çocuklarla mendil kapmaca oynadığı anlar sosyal medyaya da düştü. Sefo "Çadır kentte çocuklarla buluştuk, hiçbir şey olmamış gibi güldük eğlendik. Çok güzelsiniz çocuklar" dedi.Aleyna Tilki ise "Çocuk olmak böyle bir şey işte... Bir an olsun gülümsemek ve oyun oynamak için onlara ufacık bir teşvik yetiyor. Allah'ım yüzlerini daha çok güldürsün, kalplerine güç versin. Sevgi en büyük ilaç" yorumunu yaptı.