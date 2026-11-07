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Giriş Tarihi: 07.11.2026

'Sevgilim alışkın değil, röportaj yapmayalım'

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EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
’Sevgilim alışkın değil, röportaj yapmayalım’
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Oyuncu Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu, önceki akşam Taksim'de izledikleri tiyatro oyununun çıkışında objektiflere takıldı. Yakın bir arkadaşlarının oyununa geldiklerini belirten ünlü oyuncu, "Güzeldi, arkadaşımız yönetmenlik yapıyordu" diye konuştu. İlişkileri hakkında yöneltilen soruları yanıtsız bırakmayı tercih eden Saraçoğlu, sevgilisi Yosmaoğlu'nun röportaj vermeye alışkın olmadığını belirterek "Arkadaşlar, bu akşam röportaj yapmasak olur mu?" dedi. Saraçoğlu, daha sonra acelesi olduğunu belirterek gazetecilere teşekkür etti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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'Sevgilim alışkın değil, röportaj yapmayalım'
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