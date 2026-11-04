‘Seyirci salonları doldurursa yeni film gelir’

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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TÜRK sinemasının uzun soluklu komedi serisinin sekizinci filmi 'Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması'nın galası, Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Galaya yönetmen Derviş Zaim, Sarp Levendoğlu- Felicia Sağnak, Kerimhan Duman da katıldı. Filmde Fatma karakterini canlandıran Didem Balçın, "Çok güzel, eğlenceli bir film. Yine birbirinden güzel performanslar var. Bugüne kadarki Çakallarla Dans filmlerinden farklı olarak görsel açıdan da çok daha zengin bir film izleyiciyi bekliyor. Berlin, Stuttgart ve İstanbul'da geçen sahneleriyle çok güzel bir seyir keyfi sunacağını düşünüyorum. Seyirci salonları doldurursa serinin dokuzuncusu da gelir" dedi.