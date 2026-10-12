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Giriş Tarihi: 12.10.2026

'Seyircimi asla terk etmem'

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’Seyircimi asla terk etmem’
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Kıbrıs'ta sahne alan Serkan Kaya, performansı sonrası soruları yanıtladı. Yakın zamanda Harbiye'de konser verecek olan Kaya, "İki aydır heyecandan gözüme uyku girmedi. Yaklaşık 35 şarkılık repertuvar hazırlıyoruz, zaman yeterse hepsini söylemek istiyorum" dedi. Hava koşulları ne olursa olsun sahneden inmeyeceğini de açıklayan Kaya, "Yağmur da yağsa, kar da yağsa, dolu da yağsa, sevenlerimiz bizi terk etmediği müddetçe biz de onları asla terk etmeyiz" diye konuştu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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'Seyircimi asla terk etmem'
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