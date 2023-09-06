Şeyma Subaşı'ndan olay eleştiri cevabı! "Hepiniz saldırdınız benim yaşadığımı kimse yaşamadı"

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu.
Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.
Ultra lüks hayatı ve paylaşımlarıyla her defasında adından söz ettiren ünlü isim, şimdilerde izzivaya çekilmiş durumda.
Evlendikten sonra daha az paylaşım yapan Subaşı, bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında soru-cevap yapan 33 yaşındaki Şeyma Subaşı, "Eleştirileri yendiğini düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.
Şeyma Subaşı şu ifadeleri kullandı:
Bazen videolar atardım, yazılar falan yazardım. Hâlâ yazıyorum da tabii, eskiden daha fazla yazardım. 'Değerli halkım' diye başlayan bir yazım vardı, hiç unutmayacağım.
Nerelere gelmişsem öyle cevaplar veriyorum, kendim bile bilmiyorum ne yazdığımı...
Çok fazla duygularımla yaşıyordum ve cevap vermeye çalışıyordum ki nasıl vereyim; milyonlar, hepiniz saldırdınız bana! Türkiye ile bir ben baş ettim, benim yaşadığımı kimse yaşamadı herhalde.
"Çok şükür ama zaten iyi ki yaşamışım hepsini, gerçekten. Teşekkür ediyorum hepinize, herkese.
Bir anlamda daha güçlü olmamı sağladılar. O yüzden eleştiri falan olsun ya, yapın yine.