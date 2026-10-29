Sibel Can’ın cip davasında beklenmedik gelişme! Galeri sahibinden haciz hamlesi!

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile galeri sahibi Şahin Mehmet Çelik arasında 2012 yılından bu yana süregelen lüks araç krizinde tansiyon bir kez daha fırladı.
Otomobilin sıfır km yerine ikinci el çıkmasıyla başlayan hukuki süreç, karşı tarafın hamlesiyle yepyeni bir boyut kazandı.
2012'DE BAŞLAYAN KRİZ: ABD DETAYI VE EL KOYMA KARARI
Her şey Sibel Can'ın 2012 yılında sıfır km seçeneğiyle satın aldığı lüks cip ile başladı. Araç üzerindeki gümrük ve ithalat incelemelerinde otomobilin aslında 2009 model olduğu ve daha önce ABD'de kullanıldığı gün yüzüne çıktı.
İthalat sürecinde vergi matrahının düşük gösterildiğinin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri cipe el koydu. Mağduriyetini dile getiren sanatçı, aracı kendisine satan firmaya karşı vakit kaybetmeden yargı yoluna başvurdu.
TÜKETİCİ MAHKEMESİ VE HAPİS CEZASI SÜRECİ
Açılan davada Tüketici Mahkemesi, Sibel Can'ı haklı bularak 317 bin liranın faiziyle birlikte sanatçıya ödenmesine karar verdi. Alacağını tahsil edemediğini belirten Sibel Can cephesi icra takibi başlatırken, o dönem sunulan yeni araç teklifini de reddederek süreci kararlılıkla sürdürdü. Sanatçının avukatı Bülent Ernaz o günlerde "Haciz başlatıyoruz" mesajını verdi.
Sanatçının 2017'deki şikayeti üzerine İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ise Şahin Mehmet Çelik, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
GALERİ SAHİBİNDEN SAVUNMA: "ARAÇ HALEN GÜMRÜKTE HAZIR HALDEDİR"
Yargılama boyunca hakkındaki iddiaları reddeden Şahin Mehmet Çelik, mahkemedeki savunmasında durumu şu sözlerle aktarmıştı:
"2012 yılında yurt dışından ithal edilen araçlarla ilgili yapılan araştırmada benim şirketimin yaptığı binlerce araç içerisinden 44 araçla ilgili evrak şüphesinden bahisle gümrük müfettişi incelemesi yapıldı ve gümrük müfettişi raporları uyarınca şüphe duyulan araç ithalatlarıyla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme heyeti ancak 11 aracı inceleme fırsatı buldu ve incelenen 11 araçtan 1 tanesi de şu an önünüzde olan dava dosyasına konu oldu. Bu dava konusu araç halen gümrükte hazır haldedir. Teslim edilip edilmediğini bilmiyorum çünkü muhatap araç sahibidir biz devreden çıkmış durumdayız."
İSTİNAF KARARI BOZDU, HACİZ İDDİASI GÜNDEME GELDİ
Süreç devam ederken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, delillerin yeniden incelenmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin ceza kararını bozdu. Yargılamanın sürdüğünü ifade eden Çelik, istinaf incelemesinde araçlarda usulsüzlük bulunmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını öne sürdü.
Mahkeme kararları doğrultusunda kendisinin de alacaklı konuma geçtiğini iddia eden galerici, Sibel Can'a haciz gönderdiğini açıkladı.
9 MİLYON LİRALIK DEĞER BİÇTİ
Cipin kendisine teslim edilmediğini veya 2020-2021 yıllarında satılmış olabileceğini savunan Çelik, aracın teslim edilmemesi halinde güncel bedelinin ödenmesi gerektiğini belirtti. Galeri sahibine göre söz konusu lüks cipin bugünkü piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lirayı buluyor.
"KORUNACAK MENFAATİ YOK"
Yaşananlar üzerine Sibel Can'ın avukatı iddiaları kesin bir dille reddetti. Bilirkişi raporlarının ikinci el aracı sıfır gibi satan şirketin haksızlığını kanıtladığını ve davayı kazandıklarını belirten savunma makamı, dolandırıcılıkla yargılanan şahsın hukuken korunacak bir menfaatinin bulunmadığını vurguladı.