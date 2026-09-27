Sibel Taşçıoğlu Bursa aşığı

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'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de Celadet Kozan karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, set arasını eşi Murat Kolçak Köstendil ile Bursa
'da değerlendirdi. Dizinin repo gününde memleketine giden usta oyuncu, eşiyle birlikte şehrin tarihi noktalarını ve müzelerini gezdi. Yoğun set temposuna iki günlük mola veren çift, şehir turunun ardından sahil kenarında kahve keyfi yaptı. Taşçıoğlu, Bursa kaçamağından kareleri sosyal medya hesabından "Bize küçük bi ara" notuyla takipçileriyle paylaştı.