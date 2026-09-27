Haberler Günaydın Haberleri Sibel Taşçıoğlu Bursa aşığı
Giriş Tarihi: 27.09.2026

Sibel Taşçıoğlu Bursa aşığı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sibel Taşçıoğlu Bursa aşığı
  • ABONE OL
Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de Celadet Kozan karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, set arasını eşi Murat Kolçak Köstendil ile Bursa'da değerlendirdi. Dizinin repo gününde memleketine giden usta oyuncu, eşiyle birlikte şehrin tarihi noktalarını ve müzelerini gezdi. Yoğun set temposuna iki günlük mola veren çift, şehir turunun ardından sahil kenarında kahve keyfi yaptı. Taşçıoğlu, Bursa kaçamağından kareleri sosyal medya hesabından "Bize küçük bi ara" notuyla takipçileriyle paylaştı.
#BURSA #ATV

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sibel Taşçıoğlu Bursa aşığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA