Siccin 8’ geliyor

KORKU sinemasının en çok izlenen serilerinden 'Siccin', sekizinci filmiyle beyazperdeye dönüyor. Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği, 6 Haziran'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak olan 'Siccin 8'den izleyenleri diken üstünde bırakan bir fragman yayınlandı. Fatih Gülnar, Melike Balçık, Gönül Ürer, Hatice İrkin, Masal Aksel, Fahrettin Avcı, Oğuz Okul, Ece Edibe Baykal gibi isimlerin rol aldığı filmde; ailesiyle birlikte annesi Gönül'ün evinde yaşayan Fatih, karısı Berna'nın ısrarıyla annesini huzurevine yerleştirir. Ancak bu karar, evin içindeki dengeleri geri dönülmez bir şekilde bozar. Sessizlikle gelen karanlık, her köşeyi sinsice sarar. Paranormal olaylar korkutucu bir hızla artarken, Fatih'in vicdanı da ağır bir bedel ödemeye başlar.