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Giriş Tarihi: 30.10.2026

‘Şifanur’la tıpatıp aynıyız’

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‘Şifanur’la tıpatıp aynıyız’
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Ata Demirer, dokuzuncu filmi 'Pervaneler'in setine Ayvalık'ta devam ediyor. Filmin uzun bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıktığını anlatan Ata Demirer, "Önce bir karakter doğuyor ve birkaç yıl kendi aramızda bizi eğlendiriyor. Zaman içinde o karakterin etrafında bir hikâye kurma fikri gelişiyor. 'Pervaneler'in hikâyesinin bugünkü haline gelmesi de üç dört yıllık bir sürecin sonunda oldu" dedi. Filmde kızı Ahsen'i canlandıran Şifanur Gül'e de esprili bir şekilde değinen Demirer, "Şifanur filmde kızımı oynuyor. Zaten tıpatıp aynıyız" sözleriyle ekibi güldürdü.
#ATA DEMİRER #AYVALIK
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‘Şifanur’la tıpatıp aynıyız’
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