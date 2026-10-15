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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:23 Son Güncelleme: 15.10.2026 11:34

Sihirli Annem’in Toprak’ı evlilik teklifi almıştı! Jennifer Boyner’den merak uyandıran düğün açıklaması!

Sihirli Annem dizisinde 'Toprak' karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, sevgilisi Can Alaosman ile katıldığı davette görüntülendi. Temmuz ayında evlilik teklifi alan ünlü oyuncu, merak edilen düğün tarihi sorularını yanıtladı.

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MAGAZİN SERVİSİ Günaydın
Sihirli Annem’in Toprak’ı evlilik teklifi almıştı! Jennifer Boyner’den merak uyandıran düğün açıklaması!
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Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Toprak' karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, şimdilerde oyunculuktan ziyade özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında sevgilisi Can Alaosman'dan evlilik teklifi alan ünlü isim, bu mutlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmış ve binlerce tebrik mesajı almıştı.

Sihirli Annem’in ‘Toprak’ı Jennifer Boyner evlilik teklifi aldı! O mutlu anları paylaştı!

Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz gün katıldıkları bir davette yan yana görüntülendi.

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"DÜĞÜN DE SÜRPRİZ OLUR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jennifer Boyner, merak edilen düğün tarihiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, evlilik hazırlıkları ve tarih konusunda acele etmediklerini belirten Boyner, "Evlilik teklifi sürpriz oldu, düğün de sürpriz olur muhtemelen.

Ne zaman olur diye düşünmedik henüz" diyerek sürecin zamana yayıldığını ifade etti.

&NBSP;JENNİFER BOYNER KİMDİR?

5 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Jennifer Boyner, küçük yaşlarda adım attığı oyunculuk kariyeriyle kısa sürede tanınan isimler arasında yer aldı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği "Toprak" karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.

Boyner, ardından Hepsi 1 gibi sevilen dizide de rol aldı.

Erken yaşta elde ettiği ekran popülaritesinin ardından bir süre oyunculuğa ara veren genç isim, günümüzde aktif olarak dijital içerik üreticiliği yapmakta ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Sihirli Annem’in Toprak’ı evlilik teklifi almıştı! Jennifer Boyner’den merak uyandıran düğün açıklaması!
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