‘Şımarık’ın zaman yolculuğu

Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan ve Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Son of a Rich', Türkçe ismi 'Şımarık' ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Şımarık'ta; Kerem Bürsin (Mete) zengin bir babanın kuralsız, sorumsuz ve şımarık oğlu olarak karşımıza çıkıyor. Babası, Mete'nin durmak bilmeyen taşkınlıklarına son vermek için onu sıra dışı bir cezaya çarptırıyor. Mete, zamanda yolculuk yaptığına inanarak, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda kurmaca bir köye gönderiliyor ve burada bir seyis olarak yaşamaya zorlanıyor. Filmde Erkan Kolçak Köstendil, Melis Sezen, Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya gibi isimler de rol alıyor.