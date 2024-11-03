Sinemada ‘Akıldan Kalbe’ bir yolculuk

Senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu'nun oturduğu, yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal ve Burhan Gün imzasını taşıyan, 'Akıldan Kalbe' filmi, 20 Aralık'ta vizyona girecek. Filmden ilk görüntülerin yer aldığı etkileyici bir teaser yayınlandı. Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı Batuhan Bayar'ın kadrosunda yer aldığı 'Akıldan Kalbe' duygu dolu ve sarsıcı anlatımıyla dikkat çekiyor. Bir yandan aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelelerini aktaran diğer tarafta hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatan film, seyircileri derinden etkileyecek. Film izleyen herkese bir iç hesaplaşma da yaşatacak.