Siyahın en iddialı hali... Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in cesur tarzı çok konuşuldu!

Oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü isim, geceye damga vuran cesur tercihiyle magazin dünyasında büyük ses getirdi.
Oyuncunun bu radikal saç değişimi, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Hayranları "Çok yakışmış", "Her hali ayrı güzel" yorumlarıyla Özdemir'in yeni tarzını beğendiklerini dile getirmişti.
SİYAH ELBİSESİYLE İDDİALI GÖRÜNÜMÜ!
Özdemir, son olarak dün katıldığı özel gecede uzun ve derin göğüs dekolteli bir siyah elbise tercih etti.
Renginin sadeliğine zıt olarak sahip olduğu cesur kesimiyle ön plana çıkan kıyafet, ünlü oyuncunun iddialı tarzını gözler önüne serdi.
Özdemir, iddialı elbisesinin yanında doğal tonlardaki ışıltılı makyajı ve kısa saçlarındaki dalgalar ile beğeni topladı.
Son dönemde projelerindeki rolleriyle hayranlarının karşısına çıkan Demet Özdemir, bu davet gecesindeki tarzıyla adından söz ettirdi.
Demet Özdemir daha önce katıldığı bir davette giydiği kıyafette de gündeme gelmişti. Derin sırt dekolteli beyaz elbisesinde Özdemir'in taktığı uzun kravatı da dikkat çekmişti.