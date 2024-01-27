Şoför aracı, ünlü golcü takipsizliği aldı

GÜNAYDIN'ın duyurduğu ünlü futbolcu Mbaye Diagne'nin şoförü Okan Büyükataman'ın aracını çaldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık soruşturması tamamlandı.Futbolcu Diagne geçen ocak ayında eğlenmek için gittiği Ataşehir'de şoförünün arabayı alıp gitmesiyle yaya kalmış ve bir fırına sığınmıştı. Şoförü Büyükataman'dan şikayetçi olsa da aracın Büyükataman'a ait olduğu ortaya çıktı. Büyükataman, "Aracımı polis zoruyla aldı, geri vermiyor" diyerek futbolcudan şikayetçi oldu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'hırsızlık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçundan Diagne hakkında soruşturma başlatırken ünlü golcü, "Ruhsat şoförümün üzerine ancak ödemeyi ben yaptım" diyerek kendini savundu. Arabaya da mahkemece tedbir konuldu. Savcılık, aracın kime verileceğine dair hukuk davası bulunduğunu ve dava kapsamında Diagne'nin dosyaya 870 bin 750 liralık aracın yüzde 15'i tutarında teminat yatırması gerektiği ancak bu miktarı yatırmadığını belirtti. Bu nedenle aracın ruhsat sahibi olan şoför Okan Büyükataman'a teslim edildiğini kaydeden savcılık, Büyükataman'ın da şikayetinden vazgeçtiğini kaydetti. İkili arasındaki durumun şikayetten de vazgeçilmesi nedeniyle cezai değil hukuki bir durum oluştuğunu kaydeden savcılık ünlü golcü hakkında takipsizlik kararı verdi.Ünlü futbolcu takipsizlik kararından sonra da arabasını şoförünün çaldığı iddiasını sürdürerek geçtiğimiz aralık ayında peş peşe paylaşımlar yapmıştı. Çalan kişinin Türkiye'de yaşadığını söyleyen Diagne, tüm fotoğraflarıyla birlikte ifşaya başladı. Diagne paylaşımında, "Arabamı çaldı ve kaçtı, Türkiye'de yaşıyor. Adı Okan" ifadelerine yer vermişti.