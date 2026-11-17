Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı yemek videosuyla gündeme gelen Demet Özdemir
, mutfaktaki hünerlerine yönelik yorumlara esprili bir dille karşılık verdi: "Böyle şeyleri çok sık paylaşmadığım için sanki hiç yemek yapmayı bilmiyormuşum gibi oldu. Oysaki çok güzel yemek yaparım ben. Soğan da doğrayabiliyorum, oyunculuk da yapıyorum, işimin de peşindeyim. Biraz garip geldi insanlara ama sevenler de çok olmuş. Onaylandım yani, tahtada değil de elde soyuyor diye. Sınıfı geçtim." En iyi yaptığı yemeğin etli bulgur pilavı olduğunu söyleyen Özdemir, "Ben hafif acılı yapıyorum. Herkes tercih etmiyor ama isteyen varsa bir gün gelir yaparım size" dedi.