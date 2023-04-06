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Giriş Tarihi: 7.4.2023

Şok iddia! Derin’e sevgili dayağı

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’nun, sevgilisi Emircan Şahin tarafından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Talu, 20 gün önce çıkan şiddetli kavgada dayak yedi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Şok iddia! Derin’e sevgili dayağı
Sosyete dünyası bu olayı konuşuyor… Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı Derin Talu (19) bir süredir Emircan Şahin'le birlikteydi. İddialara göre iki sevgili arasında 20 gün önce büyük bir kavga yaşandı. O kavga sırasında da Derin, sevgilisi tarafından dövüldü.



ŞİDDET GÖREN ABLASI SANILDI
Bu üzücü olay geçtiğimiz günlerde medyaya farklı yansıdı. Şiddet gören kişinin Derin değil ablası Deren Talu olduğu iddia edildi. Hatta abla Talu, haberler üzerine sosyal medyada açıklama yapma gereği duydu.

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Şok iddia! Derin’e sevgili dayağı
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